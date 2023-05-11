2023/05/11 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اصدر مجلس القضاء الأعلى، توضجياً بشأن جريمة اغتيال (سعد خضير...

ظهرت المقالة القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق مفرزة نفذت عملية تفتيش في ميسان أولاً على المسلة.

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