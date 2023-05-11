دعاوى قضائية تلاحق نتفلكس بعد عرض فيلم كليوباترا في مصر

2023/05/11 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت ردود الأفعال المعترضة على عرض الفيلم الوثائقي كليوباترا من إنتاج منصة نتفلكس، إذ أقيمت دعوتين قضائيتين للمطالبة بوقف المنصة في مصر، وإلغاء عرض الفيلم وتعويض 2 مليار دولار عن الأضرار التاريخية التي حملها

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