2023/05/11 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة خطيرة متخصصة بالإتجار في البشر ببغداد، فيما أشارت إلى القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في الديوانية.وقالت المديرية في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شبكة خطيرة تتجار بالبشر في بغداد المركز الخبري الوطني.

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