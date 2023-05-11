التجارة: لا مشاكل بعملية تسويق الحنطة وإنتاج العام الحالي هو الأفضل

2023/05/11 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عدم حصول مشاكل بعملية تسويق الحنطة هذا العام، مبشرةً بأن الإنتاج في الموسم الحالي هو الأفضل بفضل الأمطار والدعم الحكومي للفلاحين سواء عبر توفير وسائل الري الحديثة وتسليم المستحقات دون تأخير، مشيرة إلى وجود تنسيق عالٍ مع وزارة المالية.

وقال مدير الشركة حيدر الكرعاوي للوكالة الرسمية إنه” بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تواصل وزارة المالية تسليم دفعة كل 10 أيام لوزارة التجارة بقيمة 500 مليار دينار لكل وجبة لدفع مستحقات الفلاحين”.وأضاف، أن” هنالك تنسيقاً عالياً مع وزارة المالية واهتماما كبيرا من رئيس الوزراء لضمان تسليم مستحقات الفلاحين دون تأخير، وتسلمنا وجبتين من المبلغ وسنتسلم اليوم الوجبة الثالثة”.وتابع، أن” عمليات تسليم المستحقات تتم في يوم تسليم المحصول أو اليوم الذي يليه كأقصى حد وهذا يحدث للمرة الأولى في العراق بفضل توجيهات رئيس الوزراء وسايلوات الوزارة تفتح أبوابها حتى الثالثة فجراً لتسلم المحصول”.وأشار إلى، أن” عمليات التسليم تضاعفت في الموسم الحالي، إذ إن كل محافظة كان تسلم الوزارة 100 شاحنة يومياً وتضاعف العدد إلى 200 حالياً ومن كانت تسلم 200 صارت تسلم 400 شاحنة والموضوع يتم بسلاسة”.ولفت إلى، أنه” لم يتم تسجيل أي مشكلة في عملية الاستلام والتسليم لمحصول الحنطة وبفضل موسم الأمطار واستخدام المرشات الحديثة نتسلم في هذا الموسم أفضل أنواع الحنطة”.

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