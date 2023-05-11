2023/05/11 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، توضحيا بخصوص إيقاف بعض طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 عن العمل وذلك آثر تعرض محركاتها لمشاكل فنية .

وذكرت السلطـة في بيان أن "قرار الإيقاف هذا جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعد المؤشرات الفنية الأولية التي كشفت عن تعرض محرك الطائرة ذات التسجيل YI-ARI إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30/4/2023 وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي واعقب هذا العارض بيومين طائرة أخرى لشركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 ذات التسجيل YI-ARI الى نفس الضرر في احد المحركات أثناء توجهها إلى تونس ".

وأكدت أن "هذه المؤشرات وخلال فترات زمنية متقاربة تستدعي في عالم الطيران إتخاذ الإجراء المناسب والسريع حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية والطائرات من أي عواقب أخرى".

وأشارت الى أن "العديد من شركات الطيران تستخدم نفس نوع محركات طائرات A220 ، قد تعرضت لذات المشاكل الفنية في محركاتها وقامت تلك الشركات بإيقاف تشغيل تلك الطائرات كشركة الطيران السويسرية والمصرية للطيران وشركات أخرى حفاظاً على معايير السلامة الجوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضح بشأن ايقاف احدى طائراتها عن العمل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضح بشأن ايقاف احدى طائراتها عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).