محافظ ذي قار: نحتاج نحو  5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط

2023/05/11 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الخميس، على ضرورة أن تراعي الموازنة حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار لاسيما الخدمية، مؤكدا أن المحافظة بحاجة إلى 4 - 5 تريليونات دينار لإكمال مشاريع الصرف الصحي فقط.

وقال الغزي في بيان إنه "خلال حضورنا إلى البرلمان في اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين بداية الأسبوع الحالي، أكدنا على أن التخصيصات المالية ضمن موازنة 2023 يجب أن تراعي حجم المشاريع التي تحتاجها ذي قار لاسيما الخدمية، وطالبنا بزيادة تخصيصات المحافظة لإكمال البنى التحتية وفق الخطة الخمسية المعدة من قبل المحافظة ٢٠٢١-٢٠٢٦."

وأضاف: "أكدنا كذلك خلال الاجتماع حاجة المحافظة الى حوالي ٤-٥ تريليونات دينار لاكمال مشاريع الصرف الصحي فقط لكافة الاقضية والنواحي، مع أهمية مراعاة الخصوصية لمحافظة ذي قار خاصة وانها لم تشهد عملية اعمار منذ 2014، كما أن العمل الحقيقي باتجاه البنى التحتية بدأ في عام 2021، بسبب ظروف حرب داعش وفترة التقشف التي عانى منها البلاد، وان المحافظة لم تتمكن من اكمال المشاريع بعد عام 2018 بسبب التظاهرات الشعبية والاحداث الامنية بين عامي 2019-2020".

واكد على "اهمية تضمين الموازنة التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحافظة والمتعلقة بالاجور اليومية وعقود المشاريع والخريجين".

وفي سياق متصل، قال المحافظ إنه "طرح خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بحضور المحافظين، لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2023، والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم وغيرها من الملفات الأخرى، حيث تمت مناقشة تنفيذ اهم المشاريع وضرورة زيادة تخصيصات المحافظة في الموازنة القادمة من اجل انجاز واكمال المشاريع الخدمية".

وتابع انه "تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الخاصة بالمحافظات والموازنات الخاصة بها لعام 2023، حيث تم التأكيد على اهمية تضمين الموازنة حلول واقعية لقضية الخريجين والاجور وعقود المشاريع ".

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