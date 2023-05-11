تغريدة للسفيرة الامريكية بعد لقاء جمعها بالمالكي

2023/05/11 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم، أجريت مناقشة بناءة مع رئيس ائتلاف دولة القانون .

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