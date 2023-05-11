شاهد بالفيديو.. وحيدا كان بالمقبرة..عراقي يتفاجأ بشخص ميت يقف بجانبه | متداول في مع صباح الجاف

2023/05/11 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وحيدا كان بالمقبرة..عراقي يتفاجأ بشخص ميت يقف بجانبه | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zPXTo-qxJ2M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وحيدا كان بالمقبرة..عراقي يتفاجأ بشخص ميت يقف بجانبه | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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