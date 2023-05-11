النزاهـة: استـقـدام مسـؤولـيـن سـابقـين في أمانـة بـغــداد بتهمة الإضرار بالمال العام

2023/05/11 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بـحق أمـين بـغـداد الأسبـق ومــسـؤوليـن سابـقـين في الأمـانـة، عـلى خلـفيَّة الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين سابقاً ” في أمانة بغداد”، وهم كلٌّ من أمين بغداد، والمدير العام لمجاري بغداد التابعة للأمانة، ومدير قسم العقود فيها.

وأضافت إنَّ أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) ، جرَّاء المخالفات المُرتكبة في عقد تجهيز ونصب وتشغيل مشروع ماء الصرف الصحي في بغداد المحال على شركة (Epc) السويديَّة.

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