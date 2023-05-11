مقتل شخص وإصابة 5 في إسرائيل بصاروخ أُطلق من قطاع غزة

2023/05/11 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل يوم الخميس عن مقتل شخص واحد، بحسب الخدمة الطبية لنجمة داود الحمراء

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