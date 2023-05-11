النزاهة ترصد تغييرات فيزيائية وعيوب تصنيعية ونقص بالأدوية المجهزة في كركوك

2023/05/11 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن كشف مخالفاتٍ وتلاعبٍ في تجهيز أدويةٍ إلى دائرة صحَّة كركوك من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيَّـة (كيماديا) التابعة لوزارة الصحَّة.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كركوك ضبط أوليَّات تجهيز دائرة الصحَّة في المُحافظة بكميَّـةٍ من مادة (امبول فولتارين) بلغت (598,750) امبول، للأعوام (2020 و2021 و2022) بسعرٍ إجماليٍّ وصل إلى (134,718,750) مليون دينار"، مُشيراً إلى أنَّه "تمَّ توزيع (433,136) امبول على المستشفيات والقطاعات الصحيَّة التابعة للدائرة، فيما تمَّ إيقاف توزيع الكميَّة المُتبقّية البالغة (165,614) امبول بعد ظهور تغييراتٍ فيزيائيَّةٍ عليها، بناءً على توجيهٍ صادرٍ عن وزارة الصحَّة - دائرة الأمور الفنيَّـة، لحين صدور قرارٍ بإتلافها أو استرجاعها".

وأضاف البيان، إنَّه "تمَّ رصد قيام شركة " كيماديا" بتزويد دائرة الصحَّة بكميَّة (104,100) من مادة Piaster) Zinc) بلاستر لاصق بسعرٍ إجماليٍّ بلغ (159,801,600) مليون دينارٍ، تمَّ توزيع جزءٍ منها بين المُستشفيات والدوائر الصحيَّة في المُحافظة"، لافتاً إلى "ضبط أوليَّاتها، بعد ظهور عيوبٍ تصنيعيَّةٍ؛ بسبب رداءة المادة المُجهّزة وصعوبة فتحها ولصقها"، مبيناً إنَّه "تمَّ رصد نقصٍ في كميَّات مادة امبول (CLEXANE) تحت الجلد المُجهَّزة إلى مستشفى داقوق العام من قبل دائرة صحَّة كركوك التي بدورها تسلَّمت (868) علبة تحتوي كلُّ واحدةٍ منها امبولتين من الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة".

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