التجارة تستعد لمراقبة أعداد واسعار الصمون والخبز في الافران

2023/05/11 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذرت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، أصحاب الأفران والمخابز من ظاهرة تحديد اعداد قليلة من الصمون والخبز مقابل الاسعار المتعارف عليها، بالرغم من توفر مادة الطحين.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة "بغداد اليوم" إن "وزارة التجارة ستعمل على مراقبة ومتابعة بيع الصمون والخبز من قبل الأفران والمخابز والكميات المباعة للمواطنين وهناك حملة ميدانية لمتابعة ذلك الامر".

وبين حنون ان "وزارة التجارة، ستعقد اجتماعات مع اصحاب الافران والمخابز عبر لقاء رابطة تمثلهم وخلال الاجتماع ستوضح التجارة خطورة التلاعب في اسعار بيع الصمون والخبز رغم توفره وباسعار مدعومة واسعار ثابتة في السوق دون اي ارتفاع او شحة".

واضاف انه "بعد ايصال التحذير لهم بشكل مباشر وشفهي، ستكون هناك اجراءات قانونية صارمة ورادعة بحق كل من يتلاعب باسعار الصمون والخبز وستكون هناك متابعة معنا من قبل الامن الوطني وجريمة الاقتصادية وهذا الامر سوف يشمل كل العراق".

ويبيع اصحاب الافران في الوقت الحالي قرابة 8 صمونات او 5 أرغفة خبر مقابل الف دينار عراقي.

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