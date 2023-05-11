2023/05/11 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف المديرُ الإداريّ للمنتخب الوطني، مهدي كريم، مجموعة العراق في رعة كأس أمم آسيا بـ"القوية".

وقال كريم في بيان لاعلام اتحاد الكرة تلقته (بغداد اليوم) إن :"الاتحاد العراقيّ يبذل جهوداً سخيةً بغية تهيئة معسكراتٍ تدريبيةٍ على مستوى عالٍ من أجل أن تكون التحضيراتُ والاستعدادات مناسبةً للمنتخب الوطني، وتليق بحجم البطولةِ القاريّة، وإن هناك دعماً حكومياً من أجل النُهوض بواقع اللعبة".

من جهةٍ أخرى، عدَّ مهدي كريم مجموعة العراق في نهائياتِ كأس آسيا بالقوية، وذلك بوجود المنتخب الياباني، إضافةً إلى فيتنام، ناهيك عن تواجد منتخب اندونيسيا الذي لن تكون مواجهته سهلةً، وبالتالي فإن الفرص ستكون متساويةً لكل المنتخبات، خصوصاً أن التأهل قد لا يقتصر على منتخبين فقط في أربع مجموعات من أصل ست".

وأضاف "سنعد العدةَ من خلال التحضير المثالي للبطولةِ الآسيويّة للدخول من بابِ المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولةِ وإسعاد جمهورنا الوفي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهدي كريم: مجموعتنا قوية والفرص متساوية في التأهل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهدي كريم: مجموعتنا قوية والفرص متساوية في التأهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).