2023/05/11 | 20:14 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد حي جاستاون التاريخي في فانكوفر للحصول على تحديثات تقلل من وجود السيارات، وذلك في وقت لاحق من هذا العام.وافق مجلس مدينة فانكوفر بالإجماع على خطة بقيمة 10 ملايين دولار لجعل الحي أكثر ملاءمة للمشاة من خلال تجربة برنامج خالٍ من السيارات في ووتر ستريت.يهدف المشروع، “غاستاون” يركز على الناس: رؤية جريئة ومتطلعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس مدينة فانكوفر يوافق على تجديد حي جاستاون التاريخي شبكة القيقب الدولية.

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