2023/05/11 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن كشف مخالفاتٍ وتلاعبٍ في تجهيز أدويةٍ إلى دائرة صحَّة كركوك من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمستلزمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة ترصد عيوباً تصنيعية ونقصاً بالأدوية بصحة كركوك المركز الخبري الوطني.

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