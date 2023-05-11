2023/05/11 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مرشح انتخابات الرئاسة التركية محرم إنجه، اليوم الخميس، انسحابه من السباق الرئاسي، وذلك بعد نشر معارضين له صورا وتسجيلات تظهره في أوضاع وصفت بالمخلة بالآداب.ودعا إنجه الناخبين الأتراك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



“محرم إنجه” يعلن انسحابه من السباق الرئاسي المركز الخبري الوطني.

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