2023/05/11 | 20:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hEW5vka8orw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أشهى تجارب الأكل في بابيلون فيليدج) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أشهى تجارب الأكل في بابيلون فيليدج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).