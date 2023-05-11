2023/05/11 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس،

تفاصيل مقتل سعد عذاب شقيق الناشط اكرم

عذاب على يد احد العناصر الامنيين،

مبيناً أن قاضي التحقيق أمر بإيقاف

المفرزة التي ارتكبت جريمة قتله "غير

المتعمدة".

وقال الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يكشف تفاصيل اغتيال شقيق أحد الناشطين: اعتقلنا المفرزة المقصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يكشف تفاصيل اغتيال شقيق أحد الناشطين: اعتقلنا المفرزة المقصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).