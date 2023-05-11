سلطة الطيران المدني توضح بخصوص إيقاف طائرات عراقية عن العمل

2023/05/11 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام بخصوص إيقاف بعض طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 عن العمل وذلك آثر تعرض محركاتها لمشاكل فنية .وتبين السلطـة أن قرار الإيقاف هذا جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعد المؤشرات الفنية الأولية التي كشفت عن تعرض محرك الطائرة […]

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