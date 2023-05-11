مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي لمواجهة التطبيع مع الأسد

2023/05/11 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، بمشروع قانون يطالب الحكومة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسوريًا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.

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