2023/05/11 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تعتزم مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع...

ظهرت المقالة مشرعون أمريكيون يعتزمون تقديم مشروع قانون لمنع تطبيع العلاقات سوريا أولاً على المسلة.

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