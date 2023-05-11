تنبيه لسكان 3 مناطق في الكرخ: ينصح بعدم الخروج حتى ظهر غد الجمعة

2023/05/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر اليوم الخميس، بأن عمليات اختبار لمنظومة الدفاع الجوي "سي رام" في السفارة الاميركية، ستجري يوم غد الجمعة، ناصحا سكان 3 مناطق في بغداد بعدم الخروج.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "سيتم اجراء اختبار وتفعيل لمنظومة الدفاع الجوي سيرام C-RAM في السفارة الامريكية يتخللها انطلاق صافرات الانذار (من الساعة ٦٠٠ ولغاية الساعة ١٢٠٠) من صباح يوم الغد الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/١٢".

واضاف، انه "يُنصح اهالي مناطق القادسية والجادرية ومجمع الصالحية بعدم الخروج في الاماكن المفتوحة وفتح النوافذ".

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