مراقبة 22 موقعاً أثرياً في ديالى.. والأسباب أربعة

2023/05/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، الخميس، عن شمول 22 موقعاً أثرياً بالمراقبة الأمنية عن بعد شرق البلاد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "22 موقعا أثرياً أغلبها تعود لحضارة (اشنونا) تقع ضمن 5 قواطع في جنوب وجنوب غرب ديالى شرق العراق حظيت مؤخرا بالمراقبة الأمنية عن بعد من أجل منع أي محاولات للاقتراب منها من قبل الغرباء".

واضاف،ان " 4 أسباب وراء المراقبة الامنية عن بعد هي بروز تجارة الاثار وضبط بعضهم في ديالى مع رصد محاولات نبش وسرقة بعض المواقع في الاشهر الماضية" مؤكدا بان "هناك متابعة وجهد استخباري مضاعف بالوقت الحالي".

واشار الى "الاطاحة بأثنين من تجار الاثار في كمين قرب بعقوبة واعترافاتهما كانت مهمة في الاستدلال على طبيعة عملهما ومن يتعاون معهما والاماكن المرصودة لغرض السرقة والنهب".

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