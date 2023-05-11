مستشار حكومي يكشف سبب عودة ارتفاع الدولار: انخفاضه مسألة وقت

2023/05/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، سبب عودة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فيما اشار الى انه "امر مؤقت".

وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "عودة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، امر مؤقت"، مبينا انه "خلال ايام قليلة سيعاود للانخفاض من جديد، لحين الاستقرار الى السعر الرسمي او قريب جداً من السعر الرسمي".

وبين ان "الارتفاع المؤقت، هو بسبب قيام عصابات الجريمة المنظمة بعملية تهريب العملة من جديد عبر بطاقات الدفع المسبق (الإلكترونية)، لكن هناك إجراءات حكومية وأمنية صارمة للتصدي لهذه العصابات، ولهذا السعر سيعاود للانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشهدت اسعار صرف الدولار اليوم وخلال الايام القليلة الماضية قفزة كبيرة حتى تجاوز سعر البيع الـ148 ألف دينار لكل 100 دولار.

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