مذيعة CNN لترامب: هل ما زلت تحترم بوتين؟ هكذا رد عليها

2023/05/11 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن "فلاديمير بوتين رجل ذكي" جاء ذلك ردًا على سؤال لمذيعة CNN، كايتلان كولينز حول ما إذا كان لا يزال يحترم بوتين، جاء ذلك خلال لقاء له على شبكتنا، كما تحدث ترامب عن الحرب في أوكرانيا وكيف سيتعامل مع الصراع لو انتخب رئيسًا للولايات المتحدة، قائلًا إنه "إذا أنتُخب رئيسًا، فسوف يحسم الحرب في يوم واحد، 24 ساعة" مضيفًا أنه سيلتقي بكل من بوتين وزيلينسكي

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