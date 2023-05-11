أزمة ذهب في مصر.. والحكومة تتحرك بقرار

2023/05/11 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد أسواق الذهب في مصر ارتفاعًا لا مثيل له خلال الأشهر الأخيرة، في ظل إقبال المواطنين على شراء المعدن النفيس كإجراء لحماية أموالهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.

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