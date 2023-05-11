2023/05/11 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Um-IbDjX7h4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الرأي.. حرية التعبير معتقلة في سجن التسفير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الرأي.. حرية التعبير معتقلة في سجن التسفير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).