2023/05/11 | 21:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص حول مسلسل ليلة السقوط مع المؤلف مجدي صابر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6qsdqj0NlMg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص حول مسلسل ليلة السقوط مع المؤلف مجدي صابر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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