2023/05/11 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6qsdqj0NlMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص حول مسلسل ليلة السقوط مع المؤلف مجدي صابر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص حول مسلسل ليلة السقوط مع المؤلف مجدي صابر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).