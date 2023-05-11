معرض غير مسبوق في فرنسا عن فن الغجر وثقافتهم في أوروبا

2023/05/11 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسيليا (أ ف ب) – يُقام في مرسيليا معرض على نطاق غير مسبوق في فرنسا يضم أعمالاً ساهمت مجموعات من الغجر من خلالها في التاريخ السياسي والفني لأوروبا.ويقول صاحب مجموعة من اللوحات التي تظهر شخصيات من الغجر الرسام إيمانويل باريكا (28 عاما) المتحدر من إحدى هذه المجموعات والذي يقيم في ألمانيا “إنّ الأشخاص العنصريين […]

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