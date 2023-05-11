لمنع التزوير.. اليكتي: لابد من اشراف مفوضية بغداد على انتخابات كردستان

2023/05/11 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الخميس، عن اخر تفاصيل الانتخابات في كردستان، فيما اكد ان اليكتي ما زال متمسكا على ان تكون الانتخابات تحت تنفيذ واشراف المفوضية العليا المستقلة في بغداد.

وقال يزيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مفوضية الانتخابات في كردستان لاتزال تعمل بالطرق القديمة ولا تمتلك جهاز البايو متري ولم يتم تحديثها لغاية الان”، لافتا الى ان “المفوضية العليا المستقلة في بغداد تملك سجل كامل لمواطني كردستان مما سيسهل عملية التصويت”.

وتابع، ان “مفوضية بغداد تمتلك من الأجهزة التقنية المتطورة بما يكفي لإقامة انتخابات نزيهة لا يحدث فيها أي تلاعب بالنتائج او خروقات خلال عملية التصويت”، مشيرا الى ان “اليكتي ما زال متمسكا في ان تكون الانتخابات تحت تنفيذ واشراف المفوضية العليا المستقلة في بغداد”.

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