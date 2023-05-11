الانتخابات المقبلة.. توضيح من مفوضية الانتخابات بخصوص مواليد 2004 – 2005

2023/05/11 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن شمول مواليد 2004 و2005 في الانتخابات المقبلة.وقال المتحدث باسم المفوضية عماد جميل في تصريح خص به ايرث نيوز، إنه “بالنسبة الى المواليد الجديدة التي تم اضافتها الى سجل الناخبين ومواليد 2004 و 2005 واكتمل عمرهم 18سنة وبذلك بقانون الانتخابات انهم يدخلون بسجل الناخبين كناخبين يشاركون في […]

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توضيح من مفوضية الانتخابات بخصوص مواليد 2004 – 2005 أولاً على ايرث نيوز.

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