2023/05/11 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للموسم الحالي..



التجارة تسوق 750 ألف طن من الحنطة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للموسم الحالي.. التجارة تسوق 750 ألف طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للموسم الحالي.. التجارة تسوق 750 ألف طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).