اتلاف أكثر من طن مواد تالفة كادت أن تُباع لسكان السليمانية

2023/05/11 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتلفت السلطات المحلية محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أكثر من طن من المواد الغذائية كادت أن تُباع إلى المواطنين.

وقال مسؤول محلي في السليمانية لـ"بغداد اليوم"، إن "السلطات المحلية في المحافظة أتلفت طنا و ١٥٠ كيلوغراما من الأطعمة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية".

وأوضح أن "اصحاب محال كانوا يرمون بيع هذه المواد الغذائية التالفة إلى المواطنين"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

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