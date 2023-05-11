نائب يطالب بإعادة النظر بآليات توزيع مشاريع المنافع الاجتماعية من قبل النفط

2023/05/11 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن محافظة المثنى باسم خشان، لمراجعة اليات توزيع مشاريع المنافع الاجتماعي التي تمول من قبل شركات النفط في المحافظات النفطية.

وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، ان "الية توزيع المنافع الاجتماعية في وزارة النفط غير واضحة وتتضمن هدرا بالمال العام".

واضاف ان "محافظة المثنى بحاجة لان تشهد مشاريع كثيرة بالمنافع الاجتماعية"، مبينا ان "مشاريع المنافع الاجتماعية يجب ان تراجع وتوزع بطريقة عادلة للمساهمة بخدمة المجتمع الذي هو بحاجة ماسة للخدمات".

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