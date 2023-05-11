"الجوبي" يتسبب بنزاع مسلح بين الكرد في أربيل

2023/05/11 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر محلي مسؤول، اليوم الخميس، بإصابة شخص باطلاقة نارية من قبل ضابط بالبيشمركة في اربيل ، بشجار عائلي بسبب "رأس الجوبي الدبكة" خلال حفل زفاف.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال حفل زفاف في ناحية سيدكان في أربيل، حدث شجار بين عائلتين بسبب رأس الجوبي الدبكة".

واضاف ان "الشجار تسبب باصابة شخص في صدره برصاص اطلقه ضابط في البيشمركة"، مشيرا الى ان "المصاب بحالة حرجة والضابط هرب الى مكان مجهول".

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