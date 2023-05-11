وسط معارضة أفريقية.. مجلس حقوق الإنسان يقر مقترحا غربيا لمراقبة انتهاكات السودان

2023/05/11 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، وبهامش ضئيل مقترحا لتكثيف مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، حيث قتل مئات المدنيين منذ اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الشهر الماضي.

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