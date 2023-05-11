2023/05/11 | 21:59 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالية: عدم جواز حجز أكثر من 50% من الحقوق التقاعدية للموظف لأغراض القروض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/11 | 21:59.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: عدم جواز حجز أكثر من 50% من الحقوق التقاعدية للموظف لأغراض القروض) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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