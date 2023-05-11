المحكمة العليا الباكستانية تعتبر توقيف عمران خان “باطلاً”

2023/05/11 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد (أ ف ب) – أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.وسيبقى خان في عهدة المحكمة الى الجمعة لحين توفير حماية من الشرطة لإعادته الى قاعة المحكمة التي أصدرت قرار توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع.وقال رئيس المحكمة العليا […]

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