عمر السومة يكشف قراره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

2023/05/11 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المهاجم السوري، عمر السومة، أنه سيعود لأهلي جدة السعودي، الخميس، لأنه يحترم عقده مع النادي الذي لا يزال ساريا لمدة سنة واحدة.

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