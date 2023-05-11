سفيرة امريكا تغرد بعد لقائها بالمالكي

2023/05/11 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غردت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في العراق، آلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، بعد لقاء جمعها برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقالت رومانوسكي:“كسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألتقي بشكل متكرر بقادة الكتل السياسية العراقية”.

وأضافت، “اليوم، أجريت مناقشة بناءة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حول توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك أهمية تحسين أمن العراق واستقراره وسيادته”.

كسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، ألتقي بشكل متكرر بقادة الكتل السياسية العراقية.



اليوم، أجريت مناقشة بناءة مع رئيس ائتلاف دولة القانون @nourialmalikiiq حول توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك أهمية تحسين أمن العراق واستقراره وسيادته.



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— Ambassador Alina L.



Romanowski (@USAmbIraq) May 11, 2023

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