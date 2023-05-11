2023/05/11 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | عدنان الجابري: تخصيصات البصرة لا تلبي الطموح وغير قادرة على تحريك عجلة المشاريع فيها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tPA6v0aJa5M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | عدنان الجابري: تخصيصات البصرة لا تلبي الطموح وغير قادرة على تحريك عجلة المشاريع فيها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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