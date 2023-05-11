2023/05/11 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PDdGZLE_wHE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عبدالرحمن المشهداني: التخصيصات في الموازنة لم تخضع لمعيار الفقر او الانتاج بل خضعت لقوة المفاوض) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. عبدالرحمن المشهداني: التخصيصات في الموازنة لم تخضع لمعيار الفقر او الانتاج بل خضعت لقوة المفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).