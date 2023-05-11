جهاز الامن الوطني يكشف ملابسات مقتل احد المتهمين في ميسان

2023/05/11 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، عن ملابسات مقتل متهم بتجارة المخدرات اثناء محاولة اعتقاله في محافظة ميسان.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتاريخ ١٠-٥-٢٠٢٣ خرجت مفرزة من جهاز الأمن الوطني/ مديرية أمن ميسان لتنفيذ واجب إلقاء قبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وأثناء مداهمة القوة لمنزل المتهم لإعتقاله حاول الأخير مقاومة عناصر القوة والتدافع معهم ماتسبب في إطلاق نار بالخطأ أدى إلى وفاة المتهم في محل الحادث، وقد عثر على كمية من المواد المخدرة في المكان ذاته".

وأضاف: "جرى على الفور إشعار الجهات المختصة لغرض التحقيق والوقوق على ملابسات الحادث، والقضية برمتها الآن منظورة أمام القضاء العراقي، إذ تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من السيد رئيس الجهاز وإيداع أفراد المفرزة التوقيف".وأوضح: "كما يبين الجهاز للرأي العام أن المتهم مطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة ولديه قيد جنائي سابق".وأشار الجهاز إلى أن "عائلة المتوفى قامت بتقديم شكوى لدى الجهات المختصة وفقاً للسياقات القانونية".ولفت الى انه "في هذا الصدد يدعو جهاز الأمن الوطني الوسائل الإعلامية كافة والمواقع الإلكترونية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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