العلاق يبحث مع البنك الدولي خطته لإنشاء شركة لضمان القروض

2023/05/11 | 22:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، الخميس، وفداً من خبراء مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، برئاسة المشرف على مشاريع الاسواق المالية في منطقة المشرق مارسيل راشد.

وبحسب بيان للبنك المركزي، بحث الطرفان "سبل تطوير العلاقة بين البنك المركزي العراقي ومؤسسة التمويل الدولية، ووضع خطة لإنشاء (شركة لضمان القروض)، والتي اقترحها المحافظ في وقت سابق ضمن دراسة شاملة قدمها بشأن بناء قواعد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي، فيما يتولى كادر البنك المركزي بناء الاستراتيجية الوطنية للإقراض على وفق ماجاء فيها من قواعد".

وتابع البيان، "يمثل انشاء شركة لضمان القروض عاملاً مهماً لتحفيز الإقراض، بتخفيض نسب تعثر تسديد القروض التي يعاني منها القطاع المصرفي في العراق" .

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