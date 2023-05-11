فضيحة تلاحق درجال وصحيفة بلجيكية تكذبه

2023/05/11 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية، حقيقة موافقة لاعب بيرنلي أمين الدخيل، على تمثيل المنتخب العراقي بدلاً من البلجيكي.وكان رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، قد أكد لوسائل إعلام عراقية إن لاعب بيرنلي الإنجليزي أمين الدخيل، سيمثل بنسبة كبيرة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا المقبلة بقطر بعدما تحدث مع عائلته.وفي هذا الصدد ذكرت […]

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