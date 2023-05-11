أول ظهور لبافال طالباني بعد رحلة علاجية تكتم عليها حزبه (صور)

2023/05/11 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالتنا صوراً لأول ظهور لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافال طالباني، بعد رحلة علاجية في الخارج.

وظهر طالباني بجانب صف من قوات البيشمركة ومراتب الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني في السليمانية وذراعه اليمنى مخفية داخل ملابسه – دون معرفة السبب- بينما ظهرت اليسرى محمولة على الكتف وتبدو انها خضعت لعملية جراحية.

واستغرقت الرحلة العلاجية لطالباني في إحدى المستشفيات بألمانيا أكثر من 20 يوماً هناك وفقاً لمصادر مقربة، وسط تكتم تام من حزبه الاتحاد الوطني ولم يعلن أي تفاصيل عنها.

وبافل طالباني (1973) هو سياسي كردي ونجل الرئيس الراحل جلال الطالباني ويترأس الاتحاد الوطني الكردستاني.

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