الأمن الوطني يصدر توضيحاً بشأن وفاة متهم بتجارة المخدرات في ميسان

2023/05/11 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر جهاز الأمن الوطني، توضيحاً بشأن وفاة متهم بتجارة المخدرات في محافظة ميسان.

وقال الأمن الوطني في بيانه تلقته (بغداد اليوم)، انه "وبتاريخ ١٠-٥-٢٠٢٣ خرجت مفرزة من جهاز الأمن الوطني/ مديرية أمن ميسان لتنفيذ واجب إلقاء قبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وأثناء مداهمة القوة لمنزل المتهم لإعتقاله حاول الأخير مقاومة عناصر القوة والتدافع معهم ماتسبب في إطلاق نار بالخطأ أدى إلى وفاة المتهم في محل الحادث، وقد عثر على كمية من المواد المخدرة في المكان ذاته".

وأضاف "جرى على الفور إشعار الجهات المختصة لغرض التحقيق والوقوق على ملابسات الحادث، والقضية برمتها الآن منظورة أمام القضاء العراقي، إذ تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من رئيس الجهاز وإيداع أفراد المفرزة التوقيف".

كما بين الأمن الوطني "للرأي العام أن المتهم مطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة ولديه قيد جنائي سابق" مشيراً إلى، أن "عائلة المتوفى قامت بتقديم شكوى لدى الجهات المختصة وفقاً للسياقات القانونية".

ودعا "الوسائل الإعلامية كافة والمواقع الإلكترونية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق مفرزة إثر حادث بمحافظة ميسان خلال عملية تفتيش، وقال في بيانه، انه "بعد الاستفسار من المحكمة المختصة في محافظة ميسان بخصوص جريمة قتل المجنى عليه سعد خضير عذاب في المحافظة، تبين ان قاضي التحقيق في العمارة اصدر قرارا بالتفتيش فقط عقب مطالعة قدمت له تتضمن معلومات خاصة بوجود مخدرات في دار المجنى عليه".

واضاف البيان، انه "بعد تنفيذ مذكرة التفتيش من قبل مفرزة الامن الوطني اصيب المجنى عليه بأطلاقة رصاص بالخطأ من قبل احد منتسبي المفرزة ادت الى وفاته، لذا اصدر قاضي التحقيق المختص قرار بتوقيف عناصر المفرزة المنفذة لمذكرة التفتيش ومن ضمنهم المنتسب مرتكب الجريمة والذي اعترف بارتكابها بصورة غير عمدية".

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