النفط تعلن إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير السبت المقبل

2023/05/11 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط اليوم الخميس، انها ستستأنف تصدير نفط اقليم كردستان وكركوك عبر الانابيب باتجاه ميناء جيهان التركي ابتداء من السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل ابتداءً من يوم السبت المقبل".

واشار وزير النفط حيان عبد الغني، إلى "الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي على وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وفي وقت سابق، اكدت وزارة النفط ابرام شركة سومو أول عقد مع احدى الشركات العالمية المشترية لنفط اقليم كردستان، انتظارا لاستئناف التصدير قريبا.

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