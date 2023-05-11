قائد ميونيخ نوير سعيد.. عودة مرتقبة الى الملاعب

2023/05/11 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – قال حارس مرمى بايرن ميونيخ وقائده مانويل نوير الخميس إنه “راض” عن العودة إلى الملاعب من دون أن يرغب في تحديد جدول زمني للعودة إلى المنافسات، وذلك بعد خمسة أشهر من إصابته الخطيرة في ركبته اليمنى.واصيب نوير في التاسع من كانون الأول/ديسمبر بعد خيبة مونديال قطر 2022 حيث […]

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