كأس آسيا: قرعة متوازنة للمنتخبات الـ24.. أين موقع العراق؟

2023/05/11 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزعت المنتخبات الـ24 على ست مجموعات © ا ف ب كريم جعفر الدوحة (أ ف ب) – أفرزت قرعة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر مطلع 2024 مجموعات متوازنة، فوقع حامل اللقب القطري مع الصين، واليابان المتوجة أربع مرات مع العراق وفيتنام، فيما يبدو مسار المنتخب السعودي سهلاً لوقوعه مع تايلاند وقرغيزستان […]

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